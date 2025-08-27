Heute treten neue Regelungen für die Handynutzung in Schulen inkraft. (imago / Thomas Trutschel)

Für Grundschulen gibt es seitens des Ministeriums die Empfehlung, in der Schule Handys grundsätzlich nicht zu erlauben. Ministerin Feller, CDU, hatte erklärt, Handys seien aus dem Leben junger Menschen nicht mehr wegzudenken. Daher sei es wichtig, an Schulen einen verantwortungsvollen Umgang zu finden. In anderen Bundesländern gibt es ähnliche Regelungen oder Beratungen darüber.

