FDP-Parteichef Christian Lindner steht auf Platz eins der NRW-Landesliste. (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)

Bei einer Landeswahlversammlung in Bielefeld wählten 374 von 398 Delegierten den gebürtigen Wuppertaler auf Platz eins der Landesliste. Für Platz zwei trat der Ex-Bundesjustizminister und aktuelle FDP-Generalsekretär Buschmann ohne Gegenkandidat an. Platz drei geht an den ehemaligen Generalsekretär Djir-Sarai.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.