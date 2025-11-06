Pflegekosten

NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) (dpa / Marcel Kusch)

Aber auch die digitale Dokumentation müsse verbessert werden, sagte Laumann Zudem müsse man sich die Parameter der Pflegegrade noch einmal genauer anschauen. Das größte Einsparpotenzial liege aber darin, die häusliche Betreuung zu stabilisieren, um den Zeitpunkt für das Heim möglichst zu verschieben. Skeptisch äußerte sich Laumann zu Überlegungen, die Angehörigen von Bedürftigen wieder stärker an den Kosten zu beteiligen. Zugleich stellte er klar, dass sich der künftige demografiebedingte Mehrbedarf nicht allein durch Einsparungen werde lösen lassen.

Bundesgesundheitsministerin Warken hatte gestern auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin ein neues Gesamtkonzept für den Bereich angekündigt. Hier würden die Ergebnisse der Bund-Länder-Arbeitsgruppe einfließen. Das Treffen geht heute zu Ende.

