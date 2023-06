Die NRW-SPD stellt sich personell neu auf. (Christoph Schmidt/dpa)

Um den Vorsitz wollen sich die Landtagsabgeordnete Philipp und der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Post, bewerben. Am Abend stellten sie sich dem Präsidium und dem Landesvorstand in Dortmund vor. Ende August will die NRW-SPD auf einem Parteitag in Münster ihre neue Führung wählen.

Der bisherige Landesparteichef Kutschaty war im März - rund zehn Monate nach der Niederlage bei der Landtagswahl - zurückgetreten. Die SPD sackte bei der Abstimmung auf 26,7 Prozent der Stimmen ab. Die Suche nach einer neuen Führung für die NRW-SPD gestaltete sich dem Vernehmen nach schwierig und dauerte rund drei Monate.

