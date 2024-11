Frühkindliche Bildung

Wie das Familienministerium in Düsseldorf mitteilte, sollen Kitas dadurch ausnahmsweise offenbleiben können, wenn Teile des Personals plötzlich krankheitsbedingt ausfallen. An ihrer Stelle könnte dann Ergänzungskräfte wie Kinderpfleger, Sozialassistenten oder Heilerziehungshelfer zum Einsatz kommen. Auch Menschen mit ausländischen Abschlüssen dürften künftig einfacher eingestellt werden. Zudem sollen sogenannte profilrelevante Kräfte wie Musiker, Handwerker oder Gärtner, Kindergärten für bestimmte Zeiten, unter Anleitung und nach Schulungen verstärken können.

Bundesweit werden seit langem Personalmangel und Folgen wie reduzierte Öffnungszeiten und überfüllte Gruppen in Kitas beklagt. Hunderte Wissenschaftler warnten kürzlich in einem Appell an die Politik vor einem Kollaps der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Deutschland.