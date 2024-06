Kölner Keupstraße

NRW-Ministerpräsident Wüst bittet Opfer von NSU-Anschlag um Entschuldigung für Behördenfehler

20 Jahre nach dem Bombenanschlag der rechtsextremen Terrorgruppe NSU in Köln hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst die Opfer um Entschuldigung für die Fehler der Behörden gebeten. Die vorderste Aufgabe des Staats sei es, Menschen zu schützen, schrieb der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für den Kölner Stadt-Anzeiger und die türkische Zeitung Hürriyet. Man müsse eingestehen, dass der Staat an diesem Anspruch gescheitert sei.