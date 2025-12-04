Lastenverteilung

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von NRW (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Die Länder seien momentan in der Position, Bedenken anzumelden und um Geld zu bitten, kritisierte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Er wolle, dass dieses "unwürdige Geschacher" aufhöre, und es eine Regel gebe, wie man künftig damit umgehe. Wüst betonte, sein Bundesland mache teilweise eigene Schulden, um die Kommunen zu unterstützen. Diese hätten etwa hohe Kosten durch Ansprüche der Bürger auf Sozialleistungen, die der Bund beschlossen habe.

Mit der Verteilung der Lasten zwischen Bund und Ländern beschäftigt sich heute auch die Ministerpräsidentenkonferenz. Bei den Beratungen in Berlin geht es außerdem um das Thema Staatsmodernisierung. Am Nachmittag kommen die Länderchefs mit Bundeskanzler Merz zusammen.

