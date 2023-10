Studie

NRW nach wie vor führender Standort für Film- und Fernsehproduktion

Nordrhein-Westfalen ist einer Studie zufolge weiterhin führender Standort in Deutschland für Film und Fernsehen. Laut der in Köln vorgelegten Erhebung "Film- und Fernsehproduktion in NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern 2021 und 2022" entstanden 42 Prozent aller Shows, Serien und Filme in Studios und Drehorten zwischen Rhein und Ruhr.

23.10.2023