Kochshow-Fall

Schulministerin Dorothee Feller, CDU

Im Landtag in Düsseldorf sagte die CDU-Politikerin, wenn man aus Einzelfällen einen Generalverdacht ableite, entstünden Misstrauen und Denunziantentum. Zugleich betonte sie, die Landes- und Bezirksregierungen prüften, wie sich die Arbeitsabläufe optimieren ließen. Unter anderem werde die Dienstordnung hinsichtlich Amtsarzt-Untersuchungen um eine Klarstellung ergänzt.

Der Schulausschuss hatte sich auf Antrag der Oppositionsfraktionen von SPD und FDP mit dem Thema befasst. Der neue Fall werfe ein Schlaglicht auf erhebliche Kontrolldefizite beim Umgang mit langzeiterkrankten Lehrkräften, hieß es.

Im konkreten Fall soll ein Lehrer während einer mehr als ein Jahr andauernden Krankschreibung als Kandidat zweier Kochshows angetreten sein. Der Vorgang erinnert an eine Lehrerin, die seit 16 Jahren krankgeschrieben ist und nie zum Amtsarzt musste.

