Bundestags-Wahlkampf

In Nordrhein-Westfalen zieht die SPD zieht mit Rolf Mützenich an der Spitze in den Wahlkampf. (picture alliance / dpa / Thomas Banneyer)

Für den 65-jährigen Kölner Abgeordneten stimmten auf einer Konferenz in Essen 95,5 Prozent der 400 Delegierten. Auf Platz zwei der Landesliste des größten SPD-Landesverbandes folgt Bundestagspräsidentin Bas, auf Platz vier Entwicklungsministerin Schulze. In seiner Rede rief Mützenich die Partei mit Blick auf Umfrage-Ergebnisse zur Aufholjagd auf. Die Sozialdemokraten hätten in ihrer über 160-jährigen Geschichte gelernt, niemals aufzugeben. Das müsse die SPD auch in den nächsten Wochen antreiben.

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl haben die Bürger zwei Stimmen. Mit dem ersten Kreuz entscheiden sie darüber, welche Politikerin oder welcher Politiker aus ihrem Wahlkreis direkt in das Parlament einziehen soll. Bei der Zweitstimme geht es um die Sitzverteilung der Parteien insgesamt. Je nach Erfolg rücken die Politiker über die Landeslisten in den Bundestag ein.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.