Wie die Wissenschafts- und Gesundheitsministerium in Düsseldorft mitteilten, wird die Quote ab dem kommenden Wintersemester erhöht. Somit könnten 25 Studienplätze mehr als bisher vergeben werden. Insgesamt wären es dann knapp 230 Studienplätze an staatlichen Universitäten. - Auch andere Bundeländer bemühen sich mit Landarztquoten darum, die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen zu verbessern. Nach Erhebungen des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung fehlen 2030 bis zu 9.000 Hausärzte in Deutschland, vor allem auf dem Land.
Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.