Naturschutz

In vielen Wäldern sind Radfahrer unterwegs. (picture alliance / Jochen Tack)

Das Vorhaben dürfte insbesondere Mountainbiker betreffen. Der Gesetzentwurf der schwarz-grünen Landesregierung sieht vor, dass nur noch Fahrwege oder klar gekennzeichnete Trails genutzt werden dürfen. Das Befahren des Waldes mit Motorrädern, Mofas, Pedelecs und E-Scootern soll ausgeschlossen werden. Bei Verstößen soll es hohe Bußgelder und Betretungsverbote geben. Ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums in Düsseldorf sagte der dpa, in den kommenden Wochen hätten Verbände die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Zur Begründung für eine stärke Reglementierung des Fahrens im Wald verwies er auf den Schutz des Waldbodens und der Tierwelt.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.