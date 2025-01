Soziale Medien

NS-Gedenkstätten haben eine Kampagne gegen das Vergessen der Geschichte gestartet. (imago images/Jürgen Ritter)

Unter dem Motto "#GeradeJetzt" werden Botschaften für die Demokratie in den Sozialen Medien verbreitet. Die Bilder im Netz zeigen Sätze wie "Demokratie braucht Erinnerung" oder "'Was hättest du getan?' heißt jetzt 'Was tust Du?'".

Die Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte teilte mit, man wolle im 80. Jahr der Befreiung vom Nationalsozialismus auch Kritik an aktuellen Formen von Extremismus üben. Das Vorstandsmitglied des Verbandes der Gedenkstätten in Deutschland, Kühne, betonte, eine starke Zivilgesellschaft sei das Fundament einer gelebten Demokratie, die kritische Erinnerungsarbeit eine ihrer wesentlichen Stützen.

