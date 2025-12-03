In Dresden begann der Prozess gegen eine mutmaßliche NSU-Unterstützerin; Beate Zschäpe sagte als Zeugin aus (Archivbild). (MICHAELA REHLE / POOL / AFP)

In einem Prozess gegen eine mutmaßliche Unterstützerin des NSU vor dem Oberlandesgericht Dresden sagte die als Zeugin vorgeladene Zschäpe, sie schäme sich. Sie habe ihre Verurteilung von 2018 inzwischen in vollem Umfang angenommen. Das habe aber eine Weile gedauert. Die Auswirkungen ihrer Taten habe sie erst durch die Aussagen von Zeugen bei Gericht verstanden. Zu Opfern und Angehörigen habe sie keinen Kontakt aufgenommen, weil sie das als übergriffig empfände, sagte Zschäpe.

Die Neonazi-Terrorzelle NSU verübte jahrelang unerkannt zehn Morde in ganz Deutschland. Ihre Opfer waren neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin.

