Der Frankenschnellweg in Nürnberg ist eine stark befahrene Straße (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

Bei einem Bürgerentscheid stimmte die Mehrheit der rund 380 000 Wahlberechtigten für die Pläne der Stadt. Oberbürgermeister König, CSU, erklärte, das Votum befriede einen mehr als 30 Jahre währenden Streit.

Die Stadt will die Stauprobleme auf der Verkehrsachse unter anderem mithilfe eines 1,8 Kilometer langen Tunnels lösen. Gegner halten die Kosten von mehr als einer Milliarde Euro für zu hoch und die Planung für nicht zielführend, da der Ausbau zu noch mehr Verkehr - vor allem von Lastwagen - führe. Der Bürgerentscheid galt als letztes Mittel, um das Bauprojekt noch zu stoppen. Der Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg beschäftigte bereits mehrere Gerichte.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.