Platzmangel

Der Tiergarten Nürnberg tötete zwölf Paviane. (picture alliance / dpa / Daniel Löb)

Das teilte die Leitung des zoologischen Gartens mit. Das Pavian-Gehege sei seit langer Zeit überbelegt. In dem Areal lebten dem Tiergarten zufolge zuletzt mehr als 40 Tiere, ausgelegt war es aber für 25 erwachsene Affen plus Jungtiere. Dadurch gab es demnach verstärkt Konflikte, bei denen sich die Primaten verletzten. Pro Wildlife, der Deutsche Tierschutzbund und die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht kündigten an, Strafanzeige zu stellen. Aktivisten und Aktivistinnen waren nach Angaben der Polizei über ein Tor in den heute geschlossenen Tiergarten eingedrungen.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.