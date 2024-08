Regensburgs Florian Ballas am Ball - der Zweitligist Jahn Regensburg setzte sich gegen den VfL Bochum aus der 1. Fußball Bundesliga durch. (picture alliance / dpa / Stefan Bösl)

Insgesamt schafften es 12 von 13 Bundesligisten in ihren Spielen seit Freitag in die zweite Runde. Bei den Zweitligisten patzte zunächst niemand. Der 1. FC Nürnberg und sein neuer Trainer Miroslav Klose warfen den letztjährigen DFB-Pokalschreck 1. FC Saarbrücken gleich in der ersten Runde raus. Der Club brauchte dafür beim Drittligisten allerdings das Elfmeterschießen, das er mit 5:3 nach einem 1:1 nach Verlängerung gewann.

Der SV Elversberg hatte bei seinem 7:0 (3:0) beim VfV 06 Hildesheim ebenso wenig Probleme wie der SC Paderborn, der 4:0 (1:0) beim Bremer SV siegte. Hertha BSC sorgte nach einem zeitweise engen Spielverlauf am Ende für klare Verhältnisse und gewann 5:1 (1:0) beim eine Klasse tiefer spielenden FC Hansa Rostock. Der SV Darmstadt schaffte den Sprung in die nächste Runde durch ein 3:1 (2:0) beim FC Teutonia Ottensen. Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln mühte sich zu einem 3:2 (2:0, 2:2)-Sieg in der Verlängerung beim SV Sandhausen.

