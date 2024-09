Debatte über Boykott

Nur ein Drittel der EU-Finanzminister bei Treffen in Ungarn dabei

In Ungarn beginnt heute ein zweitägiges Treffen der EU-Finanzminister. Zu der informellen Tagung in Budapast reisen höchstens zehn der 27 Minister an. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bundesfinanzminister Lindner begründete sein Fernbleiben mit den Haushaltsberatungen in Berlin.