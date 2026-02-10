Kriminalität in Deutschland

Die Bundesregierung veröffentlicht eine Studie, die Gewalt in verschiedenen Lebensbereichen beleuchtet. (imago / fStop Images / Malte Müller)

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Gewalt durch Partner oder Ex-Partner. Nur etwa fünf Prozent der Fälle werden laut Studie angezeigt, wie der ARD-Hörfunk berichtet. In vielen Fällen würden sich die Opfer nicht trauen, zur Polizei gehen. Auch Scham spiele eine Rolle. Betroffen von häuslicher Gewalt seien vor allem Frauen.

Auch frühere Forschungsarbeiten weisen auf ein hohes Dunkelfeld hin. So gaben etwa 37 Prozent der Betroffenen von sexueller Gewalt an, bisher noch nie darüber gesprochen zu haben.

In der neuen Studie von Bundesregierung und BKA sollen erstmals auch das Ausmaß von sexueller Belästigung in Deutschland sowie von Gewalt im digitalen Raum beleuchtet werden. Vorgestellt wird sie am Vormittag von Bundesinnenminister Dobrindt, Familienministerin Prien und dem Präsidenten des Bundeskriminalamts, Münch.

Zusammengefasst wurden die Ergebnisse unter dem Titel Um das Dunkelfeld zu erfassen, wurden bundesweit mehrere Tausend Menschen befragt.Zusammengefasst wurden die Ergebnisse unter dem Titel ”Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag”. Dass der Begriff "Gewalt" im Namen nicht auftaucht, ist Absicht. Dem BKA zufolge sollten so möglichst auch Menschen zur Teilnahme an der Studie motiviert werden, die in der Vergangenheit von Gewalt betroffen waren.

Mit der Studie erfüllt Deutschland eine Verpflichtung aus der Istanbul-Konvention zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen. Zu den darin vorgeschriebenen Maßnahmen gehören Opferschutz, Prävention und Strafverfolgung sowie die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter in den Verfassungen und Rechtssystemen.

