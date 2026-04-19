Am Tag in der Mitte und im Osten teils kräftiger Regen. Im Süden Gewitter. Von Nordwesten bis in die Mitte Schauer und Gewitter. Im Südwesten meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchsttemperatur 10 bis 19 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Südwesten, zwischen Main und Donau und an den Küsten Sonnenschein. Sonst bewölkt und vom Norden bis in die Mitte verlagernd Regen, südlich der Donau auch vereinzelt Schauer. Höchstens 8 bis 14 Grad.
Am Montag im Südwesten, zwischen Main und Donau und an den Küsten Sonnenschein. Sonst bewölkt und vom Norden bis in die Mitte verlagernd Regen, südlich der Donau auch vereinzelt Schauer. Höchstens 8 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.