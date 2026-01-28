Die meisten Kitas haben zu wenig Personal. (picture alliance / Rupert Oberhäuser)

Wie die Studie der Bertelsmann-Stiftung und des österreichischen Instituts für Familienforschung zeigt, verfügt nur etwa jede siebte Kita über die wissenschaftlich empfohlene Anzahl von Betreuern. Dadurch sei es schwierig, Kinder individuell zu fördern. Die Experten befürchten etwa Auswirkungen auf die Sprachentwicklung bei jüngeren Kindern.

Der Studie zufolge arbeiteten 2024 bundesweit lediglich rund 14 Prozent der Kitas mit einer 100-prozentigen Personalaustattung. Die Unterschiede zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland waren dabei groß: In Ostdeutschland und Berlin waren nur etwa 2 Prozent aller Kitas ideal besetzt, im Westen waren es im Schnitt 16,3 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.