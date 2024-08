75 Jahre Genfer Konventionen

Unterzeichnung der Genfer Konvention am 12. August 1949 (picture alliance/ Keystone / Photopress-Archiv)

Das teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Bern mit. Gründe seien nicht genannt worden, hieß es. Allerdings gilt die Schweiz in Rusland als unfreundlicher Staat. Die Einladung für den kommenden Sonntag und Montag in Genf ging an alle Länder des UNO-Sicherheitsrats; Moskau hat als einziges Mitglied abgesagt.

Die Konventionen sind die Eckpfeiler des humanitären Völkerrechts und sollen Verwundete und Zivilisten in Konflikten schonen und einen würdigen Umgang mit Gefangenen garantieren. Sie wurden 1949 unterzeichnet.

