Bericht im UNO-Sicherheitsrat

Perthes sagte auf einer Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates in New York, keine der beiden Parteien lasse ernsthafte Bereitschaft zu Verhandlungen erkennen. Auch die gestern vereinbarte Waffenruhe halte nur in Teilen des Landes. In der Hauptstadt Khartum gingen die Kämpfe zwischen der Armee und der RSF-Miliz weiter, teils intensiver als zuvor, kritisierte Perthes. Er warf beiden Seiten vor, wenig Rücksicht auf Zivilisten zu nehmen. Auch dicht besiedelte Gebiete, Krankenhäuser und Rettungsfahrzeuge würden beschossen.

Viele ausländische Staatsbürger haben den Sudan inzwischen verlassen. Die Bundeswehr flog in den vergangenen Tagen mehr als 600 Menschen aus dem nordostafrikanischen Land aus und hat ihre Evakuierungsmission am Abend beendet. Der Einsatz soll heute im Bundestag nachträglich genehmigt werden.

26.04.2023