Das Logo der Bundeswehr auf dem Leipziger Messegelände (imago images/Christian Grube)

Das teilte das mit der Untersuchung beauftragte Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam mit. Weniger als ein Prozent der Angehörigen der Streitkräfte weisen demnach konsistent rechtsextreme Haltungen auf. Weiter hieß es, nahezu alle Soldatinnen und Soldaten seien der Ansicht, dass politische Extremisten in der Bundeswehr nichts zu suchen hätten.

Laut der Untersuchung zeigten allerdings Personen mit rechtsextremistischen Einstellungen ein erhöhtes Interesse an einer Tätigkeit in der Bundeswehr. Daher seien vorbeugende Maßnahmen wichtig, damit diese nicht in die Armee gelangten.

Für die Untersuchung wurden den Angaben zufolge mehr als 4.300 zivile und militärische Angehörige der Bundeswehr schriftlich befragt.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.