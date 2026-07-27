Rotes Meer

Am gestrigen Sonntag durchquerten nur elf Handelsschiffe die Meerenge Bab al-Mandab an der Küste des Jemen. Das ist der niedrigste Stand seit Monaten, wie aus offiziellen Daten des Analysehauses Kpler hervorging. Der Schiffsverkehr im Roten Meer wird seit vergangener Woche von den mit dem Iran verbündeten Huthi behindert. Sie wollen die saudischen Exporte blockieren und weiten damit den Konflikt zwischen den USA und dem Iran aus, der bereits die Öllieferungen durch die Straße von Hormus beeinträchtigt hat.
Ein Militärsprecher der Huthi erklärte, die Gruppe habe am Wochenende Anlagen des saudischen Staatskonzerns Aramco in den Städten Dschisan und Janbu angegriffen.
Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.