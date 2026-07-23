Washington
Nur zivile Nutzung der Kernkraft: USA und Saudi-Arabien unterzeichnen Atomabkommen

Die USA unterstützen Saudi-Arabien beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms. Die Energieminister beider Länder unterzeichneten in Washington nach Angaben der US-Regierung zwei Verträge.

    Washington: US-Präsident Donald Trump trifft den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Oval Office des Weißen Hauses. Sie sitzen nebeneinander.
    US-Präsident Trump und Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman bei einem Treffen in Washington im vergangenen Jahr (Evan Vucci / AP / dpa / Evan Vucci)
    In der Pressemitteilung heißt es, die Vereinbarungen bildeten die rechtliche Grundlage für eine jahrzehntelange Partnerschaft mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar. Der amerikanische Energieminister Wright sagte, die Verträge gewährleisteten höchste Standards in Bezug auf nukleare Sicherheit und beinhalteten, dass keine Atomwaffen verbreitet würden. Die Vereinbarungen werden nun dem US-Kongress zur Prüfung vorgelegt.

    US-Abgeordnete und Israel machen Bedenken geltend

    Über ein Nuklearabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien wird seit längerem diskutiert. Einige US-Abgeordnete und Israel hatten Bedenken geäußert. Sie machen geltend, dass Saudi-Arabien ein ziviles Atomprogramm unter Umständen zur Entwicklung von Atomwaffen nutzen könnte.
    Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.