Washington

In der Pressemitteilung heißt es, die Vereinbarungen bildeten die rechtliche Grundlage für eine jahrzehntelange Partnerschaft mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar. Der amerikanische Energieminister Wright sagte, die Verträge gewährleisteten höchste Standards in Bezug auf nukleare Sicherheit und beinhalteten, dass keine Atomwaffen verbreitet würden. Die Vereinbarungen werden nun dem US-Kongress zur Prüfung vorgelegt.
US-Abgeordnete und Israel machen Bedenken geltend
Über ein Nuklearabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien wird seit längerem diskutiert. Einige US-Abgeordnete und Israel hatten Bedenken geäußert. Sie machen geltend, dass Saudi-Arabien ein ziviles Atomprogramm unter Umständen zur Entwicklung von Atomwaffen nutzen könnte.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.