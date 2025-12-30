Jahresbilanz

Nvidia ist zum wertvollsten Unternehmen der ‌Welt avanciert. (picture alliance / NurPhoto / Jonathan Raa)

Das geht aus Daten des Londoner Börsenbetreibers LSEG und Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Nvidia spielt eine Schlüsselrolle für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Mit Chip-Systemen des Unternehmens wird KI-Software in Rechenzentren trainiert.

Europa schwächelt

Europa hinkt im Börsen-Ranking weiterhin hinterher. Das wertvollste europäische Unternehmen ist der niederländische Chipkonzern ASML, der mit knapp 412 Milliarden Dollar auf Platz 24 vorgerückt ist. Abgestürzt ist der europäische Börsen-Liebling des Vorjahres, die dänische Novo Nordisk von Platz 24 auf 68. Deren zunächst sehr erfolgreiche Abnehmpille "Wegovy" hat dank Wettbewerbern ihr Alleinstellungsmerkmal inzwischen verloren.

Deutschland abgeschlagen

Auch der Spitzenreiter aus ⁠Deutschland, der Walldorfer Softwarekonzern SAP, hat als 44. mit einem Börsenwert von 300 Milliarden Dollar Boden im weltweiten Vergleich verloren. Im Jahr 2024 hatte er noch auf Rang 32 gelegen. Der Technologiekonzern Siemens hat sich mit einem Börsenwert von 224 Milliarden Dollar auf Rang 72 (2024: 93) vorgearbeitet, der Versicherungsriese Allianz hat es als 98. (2024: 134.) mit 175 Milliarden Dollar ebenfalls knapp unter die 100 schwersten börsennotierten Unternehmen geschafft. Die Deutsche Telekom dagegen konnte ihren Platz in der ersten Liga mit 158,5 Milliarden Dollar nicht halten.

Bedeutung des Börsenwerts

Der Börsenwert, im Fachjargon Marktkapitalisierung genannt, ist der Gesamtwert eines börsennotierten Unternehmens am Kapitalmarkt. Er ergibt sich aus der Multiplikation des aktuellen Aktienkurses mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien im sogenannten Streubesitz. Er gibt Auskunft über die Unternehmensgröße und -bewertung, schwankt täglich mit den Börsenkursen und ist eine wichtige Kennzahl für Investoren.

