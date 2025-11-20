Das Nvidia-Bürogebäude in Santa Clara (Archivbild). (Jeff Chiu / AP / Jeff Chiu)

Der Konzern mit Hauptsitz im kalifornischen Santa Clara ist mit Abstand der größte Hersteller sogenannter GPU-Chips, die als unverzichtbar für die Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz gelten.

Im nachbörslichen Handel in New York legte die Nvidia-Aktie nach der Gewinnmitteilung um rund vier Prozent zu.

Die neuen Zahlen von Nvidia waren an den Märkten mit Spannung erwartet worden. Sie galten als Bewährungsprobe für den seit Jahren anhaltenden Boom im Bereich Künstliche Intelligenz. Beobachter hatten Sorgen geäußert, dass es zu einer Blase bei den Aktienkursen von Tech-Unternehmen gekommen sein könnte.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.