Wirtschaft
Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich

Der US-Chiphersteller Nvidia hat bessere Quartalsergebnisse erzielt als erwartet. Nvidia meldete für das dritte Quartal einen um 65 Prozent gestiegenen Nettogewinn von 31,9 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal auf den Rekordwert von 57 Milliarden Dollar.  

    Das Nvidia-Bürogebäude in Santa Clara (Archivbild). (Jeff Chiu / AP / Jeff Chiu)
    Der Konzern mit Hauptsitz im kalifornischen Santa Clara ist mit Abstand der größte Hersteller sogenannter GPU-Chips, die als unverzichtbar für die Entwicklung generativer Künstlicher Intelligenz gelten. 
    Im nachbörslichen Handel in New York legte die Nvidia-Aktie nach der Gewinnmitteilung um rund vier Prozent zu.
    Die neuen Zahlen von Nvidia waren an den Märkten mit Spannung erwartet worden. Sie galten als Bewährungsprobe für den seit Jahren anhaltenden Boom im Bereich Künstliche Intelligenz. Beobachter hatten Sorgen geäußert, dass es zu einer Blase bei den Aktienkursen von Tech-Unternehmen gekommen sein könnte.
