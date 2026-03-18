GTC-Entwicklerkonferenz in San Jose

Nvidia-Chef Jensen Huang. (Archivbild) (picture alliance / NurPhoto / Artur Widak)

Das gelte für den Zeitraum bis Ende 2027 und beziehe sich allein auf die neuen KI-Prozessoren Blackwell ‌und Rubin, sagte Konzerchef Huang in San José. Insgesamt sieht er für den Markt Künstlicher Intelligenz ​noch deutlich höheres Potenzial. NVIDIA ist nach Marktkapitalisierung das wertvollste Unternehmen der Welt und hat als solches großen Einfluss auf die internationalen Börsenentwicklungen. Es wird aktuell mit rund 4,5 Billionen US-Dollar bewertet.

Die NVIDIA GTC gilt als führende globale KI-Konferenz. Beobachtern zufolge soll sie aber auch dazu beitragen, die dominante Position von NVIDIA gegen Konkurrenten zu verteidigen. Die Konferenz im Silicon Valley geht noch bis morgen. Rund 30.000 Teilnehmer aus mehr als 190 Staaten werden erwartet, vor allem Forscher und Wirtschaftsvertreter.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.