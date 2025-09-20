Oberbürgermeister Reiter eröffnete es mit dem traditionellen Fassanstich und dem Ruf "O'zapft is". Die erste Maß Bier übergab er dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Bei sommerlichen Temperaturen kamen hunderttausende Menschen zum Auftakt auf die "Wiesn".
Das größte Volkfest der Welt dauert bis zum 5. Oktober. Ingesamt werden zwischen sechs und sieben Millionen Besucher erwartet; etwa ebensoviele Maß Bier dürften getrunken werden. Das Oktoberfest wird von 600 Polizistinnen und Polizisten geschützt.
