Mobilfunkanbieter

Wie das Unternehmen in München mitteilte, soll die Zahl der Vollzeitstellen bis Ende dieses Jahres um bis zu 1.100 sinken. Den betroffenen Beschäftigten würden Abfindungen angeboten. O2 kündigte zudem an, eigene Service-Shops zu schließen.
Das Tochterunternehmen des spanischen Telefónica-Konzerns hatte mit 1&1 einen großen Nutzer seines Handynetzes verloren. Die Firma mit ihren 12 Millionen Kunden wechselte zum Konkurrenten Vodafone.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.