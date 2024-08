Die Brüder Noel (li.) und Liam Gallagher von der britischen Pop-Gruppe "Oasis" hatten sich zerstritten. (picture-alliance / dpa / Press Association)

Noel und Liam Gallagher kündigten für 2025 Konzerte in mehreren britischen Städten an, darunter Cardiff, London und Manchester. Zudem liefen Vorbereitungen, die Tournee später auf andere Kontinente auszuweiten, heißt es in der Mitteilung.

Mit Liedern wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" prägte die Band aus Manchester die 1990er Jahre. Sie wurde 1991 gegründet. 2009 erklärte Noel Gallagher seinen Ausstieg; Hintergrund war ein Streit zwischen den Brüdern.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.