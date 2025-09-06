Proteste in Tübingen - anlässlich eines Streitgesprächs zwischen Oberbürgermeister Palmer und AfD-Landeschef Frohnmaier. (Christoph Schmidt / dpa)

Palmer traf sich gestern Abend in Tübingen zu einem öffentlichen Streitgespräch mit dem baden-württembergischen AfD-Landeschef Frohnmaier. Der OB hatte die Debatte angeboten, nachdem eine Veranstaltung der in Teilen rechtsextremistischen Partei in Tübingen abgesagt worden war. Frohnmaier ging laut "Spiegel" während der Diskussion auch auf die Forderung nach "Remigration" ein. Es gehe seiner Partei lediglich darum, Menschen abzuschieben, die illegal im Land seien.

Die umstrittene Diskussion zwischen dem parteilosen Palmer und dem AfD-Politiker war zu Beginn von Buhrufe, Sprechchören und laute Sirenen gestört worden.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.