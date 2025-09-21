Demokratie

Ludwigshafen am Rhein ist die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz. (picture alliance / Daniel Kubirski)

In Potsdam in Brandenburg wird ein Nachfolger für den bisherigen Amtsinhaber von der SPD, Schubert, bestimmt, der in einem Bürgerentscheid abgewählt wurde. In Frankfurt (Oder) muss der Posten neu besetzt werden, nachdem Oberbürgermeister Wilke als Innenminister in die Landesregierung gewechselt ist.

In Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz findet die Oberbürgermeisterwahl ohne den Kandidaten der AfD, Paul, statt. Der Wahlausschuss hatte ihm die Zulassung wegen Zweifeln an der Verfassungstreue verweigert. Paul war mit Anträgen an vier Gerichten, darunter dem Bundesverfassungsgericht, gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.