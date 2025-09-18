Kirk-Attentat

Die USA befänden sich an einem Scheidepunkt, sagte er bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania. Egal, wo man politisch stehe, Gewalt dürfe niemals als Mittel politischer Auseinandersetzung akzeptiert werden. Obama kritisierte, dass Präsident Trump durch seine Rhetorik mitverantwortlich sei für einer immer gefährlichere Stimmung im Land. Anstatt sich für den Zusammenhalt einzusetzen, verunglimpfe er politische Gegner als "Feinde" und "Ungeziefer" und treibe so die Spaltung voran.
Kirk, der Präsident Trump politisch nahestand, war vergangene Woche bei einer Diskussionsveranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah erschossen worden. Er galt als einflussreiche Stimme unter jungen Republikanern.
