Geschäftsführerin Bösing sagte in Berlin, bei diesen Temperaturen werde jeder längere ungeschützte Aufenthalt im Freien zur Lebensgefahr. Wer auf der Straße lebe, habe zudem oft Vorerkrankungen und ein geschwächtes Immunsystem.
Bösing appellierte an die Kommunen, ausreichend viele Notunterkünfte bereitzustellen. Leerstehende Hotels, U-Bahn-Stationen oder andere öffentliche Gebäude könnten für Obdachlose geöffnet werden. Auch Passanten seien aufgerufen, nicht wegzusehen und im Notfall den Rettungsdienst zu rufen.
Ähnlich äußerten sich der Paritätische Gesamtverband und der Sozialverband VdK.
Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.