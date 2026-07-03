Nach mutmaßlich rechtsextremen Angriffen

Mahnwache vor der "Zelle 79" in Cottbus. Hier hatte es einen mutmaßlich rechtsextremen Brandanschlag gegeben. (Frank Hammerschmidt / dpa)

Der SPD-Politiker sagte dem RBB, Gewalttaten seien eine rote Linie, die nicht überschritten werden dürften. Dies müsse in der Zivilgesellschaft viel deutlicher hervorgehoben werden. Schick fügte hinzu, es müsse wieder ein sozialer Druck entstehen, dass Gewalttaten nicht zum Alltag gehörten.

In den vergangenen Tagen waren Brandsätze auf ein alternatives Wohnprojekt in Cottbus geworfen worden, in der Nähe eines alternativen Clubs gab es eine Brandstiftung und eine Scheibe des Büros der Cottbuser Grünen wurde eingeworfen. In allen drei Fällen besteht der Verdacht auf rechtsextremistische Täter.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.