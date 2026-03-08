Dieter Reiter, SPD, muss bei der Oberbürgermeisterwahl in München in eine Stichwahl. (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

In München kommt Amtsinhaber Reiter, SPD, nach derzeitigem Stand auf knapp unter 36 Prozent der Stimmen. Hinter ihm folgt der Grünen-Kandidat Krause mit fast 30 Prozent. Reiter führte sein absehbar schlechtes Abschneiden auf Kritik der vergangenen Wochen zurück. Er sagte dem Bayerischen Rundfunk, er habe in den letzten Wochen - Zitat - "ein, zwei Fehler gemacht". Reiter stand zuletzt wegen seiner Tätigkeit für den FC Bayern und seinem Umgang damit in der Kritik - unter anderem, weil er Einkünfte aus seinem Amt dort beim Stadtrat nicht angegeben hatte.

Auch in Aschaffenburg wird es eine Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt geben, ebenso in Regensburg. Nach derzeitigem Stand deuten sich zudem Stichwahlen in Erlangen, Nürnberg und Augsburg an. In Fürth wurde Amtsinhaber Jung von der SPD wiedergewählt. In ganz Bayern wurden heute Kommunalwahlen abgehalten. Ein landesweites Ergebnis wird erst im Verlauf der kommenden Woche erwartet, die Auszählung dauert wegen des komplexen Wahlsystems länger.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.