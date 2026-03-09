Dort fuhr Amtsinhaber Reiter, SPD, im ersten Wahlgang deutliche Verluste ein. Er muss gegen den Grünen-Kandidaten Krause in die Stichwahl. Auch die Oberbürgermeisterwahlen in Nürnberg, Augsburg und Regensburg brachten noch keine Entscheidung. Viele Landratsposten werden ebenfalls erst nach der Stichwahl am 22. März feststehen. In Fürth wurde Amtsinhaber Jung von der SPD als Oberbürgermeister wiedergewählt.
In ganz Bayern wurden Kommunalwahlen abgehalten. Ein landesweites Ergebnis wird erst im Verlauf der nächsten Tage erwartet, die Auszählung dauert wegen des komplexen Wahlsystems länger.
Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.