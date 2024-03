Die konservative Regierung von Premier Sunak plant, Asylbewerber dauerhaft nach Ruanda abzuschieben. (IMAGO / ZUMA Wire)

Das "House of Lords" stimmte am Abend für mehrere Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf, mit dem Ruanda zum sicheren Drittstaat erklärt werden soll. Nun muss der Entwurf erneut im Unterhaus beraten werden. Das wird allerdings voraussichtlich nicht mehr möglich sein, bevor sich das Parlament am kommenden Dienstag in die Osterpause verabschiedet. Sunak hatte erste Abschiebeflüge bereits für die kommenden Monate angekündigt.

Die konservative Regierung plant, Asylbewerber dauerhaft in das ostafrikanische Land abzuschieben. Sie sollen dort Asyl beantragen - eine Rückkehr nach Großbritannien soll ausgeschlossen sein.

