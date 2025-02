Terrorismus

Im Staatsschutzverfahren wurden die mutmaßlichen Islamisten zu Haftstrafen verurteilt. (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Die beiden gebürtigen Afghanen planten laut dem Gericht einen Anschlag auf das schwedische Parlament. Anlass waren demnach Koran-Verbrennungen in Schweden im Jahr 2023. Die Verurteilten waren unter anderem der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland und der Verabredung zum Mord angeklagt. Sie sind bereits seit 2015 beziehungsweise 2016 in Deutschland.

Beide Männer lebten vor ihrer Festnahme in Gera in Ostthüringen. Sie waren im vergangenen Jahr auf dem Rückweg von Tschechien, wo sie Waffen für den Anschlag besorgen wollten, kontrolliert worden und in Untersuchungshaft gekommen. Zu diesem Zeitpunkt wurden sie bereits vom Verfassungsschutz observiert.

