Der Rabbiner Pinchas Goldschmidt hat den Karlspreis erhalten. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Er engagiere sich seit Jahrzehnten für ein Europa der Verständigung, wie es sein könne und sein sollte, sagte Habeck. Die Jury habe mit der Wahl des Preisträgers zugleich ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus in Europa gesetzt. Aachens Oberbürgermeisterin Keupen sagte, Goldschmidt stehe für den Dialog und die Überwindung von Grenzen zwischen Religionen und Völkern.

Wichtigste europäische Auszeichnung

Der seit 1950 für besondere Verdienste um Europa verliehene Karlspreis gilt als eine der wichtigsten europäischen Auszeichnungen. Der Ehrenpreis ist mit einer Urkunde und einer goldenen Medaille verbunden. Zu den Preisträgern gehören unter anderem der ukrainische Präsident Selenskyj, die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel, der französische Präsident Macron sowie Papst Franziskus.

Der Preis wurde nach Kaiser Karl dem Großen benannt, der bereits zu Lebzeiten als "Vater Europas" (Pater Europae) gelobt wurde und als eine nach wie vor das kollektive europäische Geschichtsbewusstsein prägende Persönlichkeit gilt. Am Ende des 8. Jahrhunderts gründete er die Aachener Königspfalz und machte die Stadt so zum politischen, spirituellen und kulturellen Zentrum seines Reiches, welches sich über weite Teile Europas erstreckte. Durch die Namenswahl sollte nach der Vorstellung der Initiatoren eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft geschlagen werden.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.