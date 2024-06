Der iranische Rapper Toomaj Salehi. (Screenshot / YouTube / Toomaj Salehi)

Das teilte Salehis Anwalt auf der Social-Media-Plattform X mit. Der Rapper war im April dieses Jahres wegen "Korruption auf Erden" zum Tode verurteilt worden. Das gilt im Iran als eines der schwersten Vergehen. Salehi war im Oktober 2022 festgenommen worden, weil er die Massenproteste im Iran unterstützte. So prangerte er in seinen Songs die sozialen und politischen Missstände im Land an.

Die Proteste waren durch den Tod der Kurdin Mahsa Amini im Polizeigewahrsam ausgelöst worden.

Mehr als 100 internationale Künstler wie Sting und Coldplay sowie Menschenrechtsaktivisten hatten die Freilassung von Salehi gefordert.

