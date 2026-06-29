Supreme Court

Präsident Trump darf die Fed-Vorständin Lisa Cook nicht entlassen. (picture alliance / ZUMAPRESS / Jeff Kowalsky)

Die Richter hoben die im August 2025 von Trump ausgesprochene Kündigung auf. Die Entscheidung fiel mit fünf zu vier Stimmen knapp aus. Die obersten US-Richter hatten bereits signalisiert, dass sie dem Antrag der Trump-Regierung auf Aufhebung der Entscheidung einer unteren Instanz ⁠wohl ⁠nicht stattgeben würden. Dieses ⁠Urteil hatte Trump daran gehindert, Cook noch während ⁠ihrer laufenden Klage sofort zu ⁠entlassen.

Es war das erste Mal in der Geschichte der Notenbank, dass ein US-Präsident versucht, ein Mitglied des unabhängigen Fed-Direktoriums ‌zu entlassen. ‌Als die Richter im Oktober die Annahme des ​Falls beschlossen, beließen sie Cook vorerst im Amt.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.