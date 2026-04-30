Die technischen Fähigkeiten in diesen Bereichen seien Teil der nationalen Identität, sagte Chamenei laut einer im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme. Zudem verlangte er den Abzug des US-Militärs aus dem Persischen Golf.
Chamenei ist der Sohn und Nachfolger des zu Kriegsbeginn am 28. Februar getöteten Obersten Führers Ali Chamenei. Er wurde damals ebenfalls verletzt und ist seither nicht öffentlich aufgetreten.
Derzeit gilt zwischen dem Iran und den USA eine Waffenruhe. Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts stocken. US-Präsident Trump sprach aber von Fortschritten. Eine Einigung werde es nur geben, wenn Teheran vollständig auf Atomwaffen verzichte.
Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.