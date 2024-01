USA-Vorwahlkampf

Der Oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, befasst sich mit Trump. (Getty Images via AFP / KEVIN DIETSCH)

Das Gericht teilte mit, in der Sache solle am 8. Februar verhandelt werden. Trump und die Republikanische Partei hatten Berufung gegen einen Beschluss aus Colorado eingelegt, das den Politiker von den Vorwahlen zur nächsten Präsidentenwahl ausschließt. Das Gericht in Colorado begründete seine Entscheidung mit Trumps Rolle beim Sturm des Kapitols am 6. Januar 2021.

Neben Colorado hatte auch Maine als zweiter Bundesstaat Trump von den Vorwahlen ausgeschlossen. Auch dagegen geht der 77-Jährige vor. Er gilt derzeit als aussichtsreichster Kandidat seiner Partei für die Präsidentenwahl im November.

Zum dritten Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols warnte US-Präsident Biden vor einer erneuten Präsidentschaft Trumps. Bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania äußerte Biden seine Sorge über die aufgeheizte politische Stimmung im Land. Trump und seine Anhänger befürworteten politische Gewalt nicht nur, sie lachten darüber, mahnte Biden.

