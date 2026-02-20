Erste Anhörung zu den Strafzöllen vor dem Supreme Court in den USA (picture alliance / newscom / Leigh Vogel)

Damit bestätigte das Gericht ein Urteil der Vorinstanz. Geklagt hatten mehrere Unternehmen sowie zwölf Bundesstaaten. Die US-Verfassung gewährt dem Kongress, die Befugnis, Steuern und Zölle zu erheben - nicht dem Präsidenten. Der Anwalt der Regierung in Washington hatte unter anderem argumentiert, dass eine Aufhebung der Zölle durch den Supreme Court katastrophale Folgen für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit haben könnte.

In einer ersten Reaktion kündigte Finanzminister Bessent an, die Regierung werde andere rechtliche ​Begründungen prüfen, um möglichst viele der Zölle beizubehalten. Trump selbst hatte für ‌den Fall ⁠einer Niederlage vor Gericht einen "Plan ‌B" in Aussicht ⁠gestellt, ohne dies genauer zu erläutern.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.