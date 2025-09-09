Der Supreme Court in Washington (picture alliance / newscom / Leigh Vogel)

Der Supreme Court in Washington setzte eine richterliche Anordnung für Südkalifornien vorläufig aus. Diese hatte der Einwanderungsbehörde ICE untersagt, Menschen ohne hinreichenden Verdacht auf einen illegalen Aufenthalt und nur aufgrund ethnischer Merkmale zu kontrollieren oder festzunehmen. Drei Mitglieder des Gerichtshofs gaben ihren Widerspruch zu Protokoll. Die Regierung habe so gut wie erklärt, dass alle Latinos, ob US-Bürger oder nicht, die schlecht bezahlte Jobs hätten, jederzeit zur Festnahme freigegeben seien, erklärten sie. Der Gouverneur von Kalifornien, der Demokrat Newsom, meinte, Trumps handverlesene Mehrheit am Obersten Gerichtshof sei zum Anführer des rassistischen Terrors in Los Angeles geworden.

Das Heimatschutzministerium teilte mit, dass die Einwanderungsbehörde auch in Illinois und der Stadt Chicago gegen - wie es hieß - "kriminelle illegale Ausländer" vorgehe. Der demokratische Gouverneur von Illinois, Pritzker, warf Trump vor, es gehe ihm nicht um die Bekämpfung von Kriminalität, sondern darum, die Bevölkerung zu verunsichern.

