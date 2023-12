In Texas erlaubte ein Gericht einen Schwangerschaftsabbruch. (Archivbild) (picture alliance / Keystone / Christian Beutler )

Die Richter setzten gestern Abend eine Entscheidung in erster Instanz aus. Der Generalstaatsanwalt hatte das oberste Gericht angerufen, um die Abtreibung zu verhindern. - Ein Gericht in Austin hatte der in der 20. Woche schwangeren Frau zuvor einen Abbruch erlaubt. Die 31-jährige hatte in einem Dringlichkeitsantrag geltend gemacht, dass die Schwangerschaft ein Gesundheitsrisiko für sie darstelle.

Texas hat ein sehr striktes Abtreibungsrecht. Es verbietet Abbrüche selbst bei Inzest und Vergewaltigung.

