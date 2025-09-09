Der frühere Regierungschef Thaksin Shinawatra (AP / Wason Wanichakorn)

Das Gericht in Bangkok erklärte, die vorzeitige Haftentlassung sei rechtswidrig gewesen. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete, die Polizei werde Thaksin in Gewahrsam nehmen. Der 76-Jährige, der erst Anfang der Woche nach Thailand zurückgekehrt war, war persönlich vor Gericht erschienen.

Der frühere Premierminister war 2023 wegen Korruption und Machtmissbrauch zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt worden. König Maha Vajiralongkorn setzte die Strafe auf ein Jahr herab. Nach sechs Monaten, die er nicht im Gefängnis, sondern in einem Krankenhaus verbrachte, kam Thaksin auf Bewährung frei.

